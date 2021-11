Forza Horizon 5 : plus d'un million de joueurs avant même la sortie officielle

Forza Horizon 5 est bien parti pour devenir l'épisode le plus vendu de la série : le titre a déjà rassemblé plus d'un million de joueurs avant même son lancement officiel.

C'est aujourd'hui que Forza Horizon 5 est officiellement disponible, mais les joueurs ayant précommandé le titre peuvent y jouer depuis le 5 novembre dernier via un accès anticipé.

Et force est de constater que ces derniers ont bien profité de ces 4 jours d'avance : en moins de 48 heures, Forza Horizon 5 a rassemblé plus d'un million de joueurs.

Le titre devrait ainsi établir de nouveaux records pour la franchise, d'autant qu'il sera accessible "gratuitement" dans le cadre du service Xbox Game Pass.

Forza Horizon 5 a par ailleurs été particulièrement bien accueilli par les critiques et s'est même offert le luxe d'être le jeu le mieux noté de l'année sur OpenCritics.

Par ailleurs, Microsoft compte rendre son jeu le plus accessible possible et cela passera par le développement de solutions pour les joueurs souffrant de certaines formes de handicap. Un mode daltonien arrivera ainsi prochainement sur le titre ainsi que des options visuelles supplémentaires pour les joueurs souffrant d'une affection de la vue.

Pour aller plus loin encore, il est également prévu que le jeu accueille un module de langue des signes pour les personnes malentendantes, une option rarement vue dans les jeux vidéo pour l'instant.