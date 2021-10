Forza Horizon 5 : le préchargement lancé, plus de 110 Go de stockage nécessaire.

Depuis ce week-end, il est possible de précharger Forza Horizon 5 sur les consoles Xbox et PC.

Les joueurs ayant précommandé Forza Horizon 5 ou ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass peuvent ainsi déjà télécharger le titre avant qu'il ne soit officiellement disponible le 9 novembre prochain. Pas question de pouvoir jouer pour l'instant, mais simplement prendre un peu d'avance et s'assurer d'avoir le titre installé sur sa plateforme pour son lancement.

Le préchargement est de plus en plus fréquent chez les éditeurs, notamment lorsque les titres sont imposants et c'est le cas ici : comptez 103 Go de données à télécharger sur PC et Xbox Series et 116 Go sur Xbox One.

Les joueurs disposant d'une connexion à Internet faiblarde devraient ainsi mettre plusieurs jours à rapatrier le titre et certains devront également penser à faire un peu de place sur leur machine compte tenu de l'espace demandé.

Rappelons que Forza Horizon 5 propose des courses automobiles dans différents styles. Le titre propose un monde ouvert et plus de 420 véhicules entièrement personnalisables dès son lancement.