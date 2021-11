Forza Horizon 5 : le Ray Tracing partout sur PC grâce aux mods

Forza Horizon 5 est finalement sorti la semaine dernière et les mods sur PC voient déjà le jour, notamment un qui permet de profiter du Ray Tracing partout sur le jeu.

La version PC de Forza Horizon 5 est quelque peu critiquée depuis son lancement la semaine dernière. En effet, le titre rencontre quelques problèmes de stabilité avec des lancements parfois impossibles ou des crash à répétition.

PlayGround Games et Microsoft ont ainsi déployé un guide de plusieurs pages expliquant les raisons possibles des crash et une liste impressionnante de logiciels pouvant entrainer des conflits avec le titre.

Mais au-delà de ces problèmes qui trouvent généralement rapidement des solutions, un point est critiqué par les joueurs : l'absence de prise en charge du Ray Tracing partout sur le titre.

Le Ray Tracing n'est ainsi activé par défaut que dans les modes Forza Vista et Garage... Mais c'était sans compter sur les moddeurs qui se sont emparés du titre et livrent un mod permettant de débloquer le Ray Tracing partout dans le jeu afin de le sublimer un peu plus.

La technologie de Nvidia permet ainsi d'obtenir des rendus encore plus photoréalistes au sein du titre et seuls les intérieurs des véhicules ne sont pas concernés pour l'instant. Digital Foundry a réalisé une vidéo de démonstration des avantages du mod. Rappelons néanmoins que le Ray Tracing est une technologie très gourmande et qu'il faudra disposer d'une carte graphique RTX pour en profiter.