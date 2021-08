Fossil Gen 6 : les montres connectées se renouvellent mais toujours en Wear OS 2

| Source : The Verge

Si la plate-forme Wear OS de Google s'est faite plus discrète ces dernières années, Fossil Group continue de miser dessus pour lancer des collections de montres connectées.

Voici donc venir la Gen 6 composée de plusieurs modèles proposés avec un même affichage AMOLED 1,28 pouces mais en deux tailles de boîtier : 42 ou 44 mm. Alors que la Gen 5 propose un SoC Snapdragon Wear 4100, la nouvelle série passe au SoC Snapdragon Wear 4100+ associé à 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage.

Pour rappel, cette puce réplique le principe d'une configuration big.LITTLE en proposant une structure puissante quadcore en ARM Cortex-A53 et une section économique avec un co-processeur QCC1110 pour gérer notamment l'Ambient Display sans consommer outre mesure d'énergie.

Cet ensemble permet d'assurer une journée en mode smartwatch avec toutes les fonctions activées et plusieurs jours supplémentaires en mode économie d'énergie. La série Fossil Gen 6 profite en outre d'une capacité de recharge rapide assurant 80% de recharge en 30 minutes seulement.

Outre toutes les fonctionnalités d'une montre connectée et les personnalisations permises par Wear OS, on trouvera au dos du boîtier un cardiofréquencemètre pour la mesure en continu du rythme cardiaque mais aussi la mesure de la SpO2.

Les montres connectées Fossil Gen 6 sont enfin étanches 3 ATM et embarquent une puce NFC pour les transactions dématérialisées. Elles sont proposées à partir de 299 dollars et tournent sous Wear OS 2, sachant que la migration vers Wear OS 3 est prévue mais ne fera pas avant l'an prochain.