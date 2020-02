Foxconn et iPhone : les ouvriers placés en quarantaine à leur retour du Nouvel An chinois

Pour limiter l'expansion de l'épidémie du coronavirus, l'une des mesures les plus efficaces reste le confinement et la quarantaine. C'est le principe que va appliquer l'assembleur Foxconn pour les ouvriers de son site de production d'iPhone de Zhengzhou, dans la province du Henan, revenant de leur congé du Nouvel An chinois, à partir du 10 février.

La cité n'est qu'à 500 kilomètres de Wuhan, point de départ de l'épidémie et le géant chinois va donc imposer 14 jours de confinement pour les ouvriers étant partis au-delà de la province du Henan, et 7 jours pour ceux restés dans la province.

Rendu supposé de l'iPhone 9

Après des congés du Nouvel An étendus pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, il faudra donc encore compter sur cette restriction, ce qui explique aussi les prévisions des analystes concernant une réduction de la production d'iPhone au premier trimestre et de l'incertitude pour le deuxième trimestre.

On ne sait toujours pas si Apple pourra maintenir le lancement de la production de l'iPhone SE 2 / iPhone 9 pour le début du mois de février, avant une annonce officielle prévue en mars, et si oui, avec quel volume.

Apple a déjà pris des mesures préventives vis à vis de ses salariés en fermant ses locaux et ses boutiques en Chine en ce début de mois de février et en attendant d'en savoir plus sur les conséquences de l'épidémie et de sa diffusion.