Framework : un ultrabook entièrement réparable et personnalisable, ça vous branche ?

Les ultrabooks sont de plus en plus populaires auprès des utilisateurs avec toutefois un défaut commun : il est impossible de les faire évoluer ou de les réparer.

Depuis quelques années, les ultrabooks sont de plus en plus appréciés des utilisateurs. Il faut dire que le matériel a évolué et que les appareils sont de plus en plus compacts et légers tout en se montrant de plus en plus puissants.

Mais la compacité de ces appareils va de pair avec des techniques de fabrication et d'assemblage laissant peu d'options en cas de panne et aucune possibilité de faire évoluer le matériel.

FrameWork, une société californienne souhaite changer les choses et annonce le lancement prochain d'un ultrabook à la fois réparable, évolutif et personnalisable.

La start-up proposera ainsi un ultrabook au format 13,5 pouces dans un boitier en aluminium recyclé avec une épaisseur maximum de 15,85 mm pour 1,3 Kg. En interne, plusieurs configurations seront proposées, et sous plusieurs formes.

Les bricoleurs pourront opter pour le Laptop DIY en kit avec différents modules à assembler et personnaliser. Le châssis disposera de 4 baies pour accueillir au choix des ports USB-C, HDMI, USB-A, DisplayPort, Micro SD, prises casques...

L'écran intégré proposera une définition de 2256x1504 pixels avec, au-dessus, une webcam 1080p 60fps. La partie processeur se focalisera sur les puces Intel de 11e génération, le PC embarquera jusqu'à 64 Go de DDR4 et 4 To de stockage en NVMe Gen4.

Qu'il s'agisse de la carte mère, graphique, WiFi, tout devrait pouvoir être remplacé pour suivre les besoins de l'utilisateur. La start-up proposera plus d'informations prochainement notamment au niveau des prix, la disponibilité quant à elle est prévue pour cet été 2021.