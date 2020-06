Xiaomi dévoile ses Mi NoteBook 14 et Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Après plusieurs PC portables ayant rencontré un grand succès grâce à la même stratégie que la marque adopte sur le segment des smartphones : fiche technique solide pour un prix très agressif, Xiaomi récidive avec les Mi NoteBook 14 et Mi NoteBook 14 Horizon Edition.

Et cette fois, les appareils ne sont pas destinés en priorité au marché Chinois, mais au marché Indien avec une ouverture plus large vers l'international.

Les deux appareils profitent d'un châssis en aluminium et un écran de 14 pouces Full HD au format 16:9, ils embarquent des processeurs Intel Core i5 de 10e génération.

On pourra choisir au choix parmi plusieurs variantes embarquant de 256 à 512 Go de SSD, et un composant graphique Intel UHD 620 ou GeForce MX250. Chaque appareil sera livré avec 8 Go de RAM extensible.

La version Horizon Edition sera légèrement plus lourde que la version standard et proposera de choisir entre un Core i5 ou Core i7 Intel et il intégrera une solution graphique plus puissante sur la base Nvidia GeForce MX 350.

Notons qu'aucun des appareils n'embarque directement de Webcam mais Xiaomi livrera une webcam USB séparée... Un choix bien étrange.

Le Xiaomi Mi NoteBook 14 en 256 Go sera proposé dès 41999 roupies (553 dollars) contre 44999 roupies (593 dollars) la version 512 Go. L'édition Horizon quant à elle débute à 725 dollars et sera facturée jusqu'à 791 dollars pour la version en Core i7. Les ventes seront lancées dès le 17 juin en Inde, il faudra toutefois attendre pour savoir si les appareils trouvent leur chemin vers l'Europe.