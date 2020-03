La France bloque l'accès à plus de 36 nouveaux sites de piratage

Le tribunal de Paris a tranché en faveur des ayants droit qui avaient déposé une plainte conjointe via la Fédération nationale des éditeurs de films, le Centre national du Cinéma, l'Union des producteurs de Cinéma ainsi que le Syndicat de l'édition vidéo numérique. La plainte visait un groupe de 36 sites Internet accessibles depuis la France qui s'étaient spécialisés dans le partage de contenu protégé par le droit d'auteur.

C'est ainsi que la décision de justice impose désormais à Free, Bouygues, SFR et Orange d'opérer un blocage d'accès aux sites suivant :

Allostream

Annuaire-telechargement-ec

Annuaire-telechargement-fr

ATFUT

DivxTOP

DPSTREAM

DPStreaming

ETOPOP

EXTV

Filme-Streaming

Filmcomplet

FilmStreamingg1

FilmStreaming1FV

Filmz

FRStream

Full-Serie

HDS-Streaming

HDSS

LibertyVF

N1Streaming

Papystreaming

Planet-Streaming1

Radego

Serie-Streaming

Seriecomplete

SKStream

Streamcomplet

Streamdirect

Streaming-VOSTFR

StreamingDIVX1

Time2watch

VKStreaming

Voir-Films-Series

VOSTFRSerie

Wikiserie

YTS

Des sites bien connus des amateurs de fichiers pirates, et dont certains sont obsolètes puisqu'ils ont déjà déplacé leur activité sous de nouveaux noms de domaines. Ces sites partagent de grandes quantités de contenus pirates, mais génèrent également un trafic important et donc de véritables fortunes en revenus publicitaires.

Les sites qui n'avaient pas encore anticipé l'action devraient prochainement revenir sur le devant de la scène sous de nouvelles formes. Par ailleurs, l'usage de VPN, de plus en plus commun chez les utilisateurs permet de contourner les blocages des opérateurs... Le jeu du chat et de la souris n'est donc pas près de se terminer...