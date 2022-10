En France, le projet Emili veut résoudre le problème du lithium des batteries électriques

La France va ouvrir l'une des plus grandes mines de lithium en Europe pour gagner en indépendance d'approvisionnement et accélérer la transition vers l'électrique.

L'un des enjeux du succès des véhicules électriques sera de parvenir à produire les batteries électriques nécessaires. Les ressources en lithium font l'objet d'âpres batailles économiques qui pourraient devenir critiques si elles étaient bloquées d'une façon ou d'une autre.

Le contexte géostratégique actuel montre déjà que la question est à prendre au sérieux et qu'un minimum de souveraineté sur les approvisionnements doit être maintenu.

Il s'agit aussi d'une question économique, à l'heure où l'industrie automobile se rue sur les sources de lithium et autres métaux entrant dans la fabrication des voitures électriques et hybrides, avec de possibles problématiques de préférence nationale.

Projet Emili, une mine de lithium en France

C'est pourquoi la France va ouvrir d'ici 2027 l'une des plus grandes mines de lithium en Europe, du côté du Massif Central. Le projet Emili doit permettre à l'Europe de réduire sa très forte dépendance au lithium chinois et de contribuer à la "décarbonation de l'Europe" marquée par l'arrêt des ventes de véhicules thermiques sur le Vieux Continent d'ici 2035.

La production se jouera à Beauvoir, dans l'Allier, après 18 mois de sondages dans une carrière de kaolin détenue par le groupe industriel Imerys. La présence de lithium était connue de longue date mais il restait à en estimer la teneur pour évaluer l'intérêt d'une extraction.

Campagne de sondages géologiques 2022 sur le site de Beauvoir (credit : Imerys)

Après analyse, il ressort que le gisement contiendrait 1 million de tonnes d'oxyde de lithium, soit beaucoup plus que ce qui était attendu (un tiers de cette valeur). Imerys indique ainsi qu'il y a de quoi extraire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium annuellement à partir de 2028 et pour au moins 25 ans, avec des perspectives pour aller jusqu'à 30 à 35 ans d'exploitation.

Une question de souveraineté

Cela représenterait de quoi équiper les batteries Lithium-ion de 700 000 véhicules électriques par an. Le volume est aussi à mettre au regard des 450 000 tonnes de carbonate et d'hydroxyde de lithium de production mondiale annuelle actuellement.

Avec un taux de 0,9 à 1% de lithium, le site de Beauvoir offrira un bon rendement avec un coût de production estimé de 7 à 9 euros par Kg, hors investissement initial( tout de même de 1 milliard d'euros). Le projet Emili met aussi en avant le millier d'emplois qui pourra être créé sur les deux sites, celui de la mine pour l'extraction et l'autre de purification.

Sur la question des contraintes environnementales, le groupe industriel indique l'extraction se fera en souterrain, limitant les émissions de poussières et avec un transport de roches par canalisation et voie ferrée, limitant le ballet des camions entre la mine et le site de traitement.

Avec le nouveau standard international d'extraction IRMA, qui limite rejets toxiques et consommation d'eau, les émissions sont estimées à 8 Kg de CO2 par tonne de lithium, contre 16 à 20 Kg pour les sites d'extraction en Chine ou en Australie, affirme encore Imerys.