La France vue du ciel dans Flight Simulator

Microsoft vient de déployer une mise à jour de plus de 30 Go de contenu à destination de Flight Simulator qui se focalise sur une petite partie de l'Europe.

Il s'agit de la quatrième mise à jour d'envergure depuis la sortie du simulateur de vol, cette dernière faisant la part belle à la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, mais aussi et principalement la France.

La marque a partagé une vidéo qui présente quelques-unes des localisations qui ont été intégrées au jeu avec un niveau de détails poussé et un réalisme à couper le souffle. On pourra ainsi survoler la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Louvre, la Haut koenigsbourg, la cathédrale de Strasbourg, le pont de Normandie, Fort Boyard, le Dune du Pilat, la Citadelle de Lille, l'observatoire du Pic du Midi et bien d'autres merveilles de l'hexagone.

Asobo Studio et Microsoft continuent de faire des merveilles avec leur technologie de photogrammétrie qui permet de reproduire des environnements complexes à partir de clichés satellites.

Cette mise à jour s'accompagne également de nouveaux aéroports (Nice, Rotterdam et Megève) ainsi que d'une correction de bugs et d'un nouveau défi d'atterrissage situé à La Salette.