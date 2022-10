EnergieBot : Franceinfo vous dira tout sur la crise énergétique

Si l'anormale vague de chaleur d'octobre limite le recours au chauffage dans une bonne partie de la France, la situation énergétique du pays reste sous haute surveillance.

La menance vient principalement du nombre de réacteurs nucléaires à l'arrêt pour maintenance ou suivi des risques de corrosion, ce qui limite grandement la réserve d'électricité d'origine nucléaire, source très majoritaire de l'électricité en France.

Avec 25 réacteurs nucléaires toujours stoppés, le risque est de manquer d'approvisionnement électrique si des pics de consommation survenaient en cas d'hiver froid à très froid.

Les ressources énergétiques sous surveillance

En fonction de la situation, il pourrait être nécessaire d'aller jusqu'à des coupures d'électricité ciblées. Pour éviter ce scénario, des mesures de sobriété énergétique sont engagées et le recours aux éco-gestes est préconisé afin d'éroder ces fameux pics.

Dans ce contexte de crise énergétique, des outils émergent pour suivre l'évolution des ressources énergétiques de l'Hexagone et anticiper les temps difficiles. Le dispositif Ecowatt de RTE, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, reste la référence avec ses indicateurs vert, orange ou rouge mais il en existe d'autres.

On trouve ainsi Track My Watt, par le concepteur de CovidTracker, qui reprend les données de RTE et les synthétise sous forme de divers tableaux explicatifs, permet d'obtenir un aperçu en temps réel.

EnergieBot, le petit dernier de franceinfo

Nouveau venu dans cet espace, voici EnergieBot, l'outil officiel de Franceinfo qui se propose de fournir sur le réseau social Twitter un point quotidien des divers indicateurs du secteur énergétique.

Différents indicateurs sont publiés une fois par jour sur le compte dédié avec un focus sur la production d'électricité nucléaire et la disponibilité des réacteurs, mais aussi les réserves de gaz ou les capacités hydrauélectriques, avec des valeurs données par rapport au référentiel de la moyenne des années précédentes.

La production nucléaire est à 45% de ses capacités maximales. pic.twitter.com/LUMgMQqBKE — EnergieBot (@energiebot) October 25, 2022

Les informations sont en bonne partie reprises des données de RTE (mais pas seulement), dont la couleur de l'indicateur Ecowatt, et présentées sous forme de courbes. On trouvera également le mix de production électrique par filière comparé aux valeurs de la semaine précédente pour fournir une tendance.

Pour le moment, les indicateurs sont principalement au vert et même les inquiétudes sur la production électrique nucléaire commencent à se faire moins pesantes, l'objectif restant d'essayer d'atteindre une puissance d'au moins 45 GW pour janvier 2023 à la faveur de la relance des réacteurs.

Ces différents outils pourront s'avérer utiles pour anticiper et s'organiser dans quelques semaines, surtout si la saison froide survient à l'improviste après la douceur de l'entrée dans l'automne.