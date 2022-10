La menace de coupures d'électricité cet hiver s'aggrave

La production d'électricité en France risque de ne pas suffire cet hiver et la menace de coupures d'électricité ponctuelles, mesures ultimes pour soulager le réseau et éviter un black-out généralisé, se fait plus tangible.

Philippe Page Le Mérou, secrétaire général du CSEC (comité Social et Economique Central) d'EDF, a indiqué que les mesures d'effacement (restrictions de certaines activités énergivores chez les industriels ou chez les particuliers, à l'image du report de la chauffe des cumulus électriques hors des périodes de pic de consommation) ne suffiront pas en cas d'hiver froid ou très froid.

EDF moins optimiste

Il y aura alors trop de décalage entre la production et la demande (qui est de l'ordre de 90 GW aux pics de froid, avec une part non négligeable liée au chauffage électrique) et l'enclenchement de délestages sera alors nécessaire.

Dans ses prévisions annoncées en septembre, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité RTE avait indiqué que les coupures de courant n'étaient envisagées qu'en cas d'hiver très froid si les mesures de sobriété énergétique et les éco-gestes contribuaient déjà à alléger la consommation d'électricité.

Mais tout dépendra de la capacité d'EDF à relancer rapidement les centrales nucléaires actuellement à l'arrêt pour cause de maintenance et de surveillance de la corrosion des tuyaux d'une partie des installations.

Le calendrier resserré proposé est déjà mis à mal par des retards dans la remise en route de plusieurs réacteurs et l'extension du mouvement de grève cette semaine à de nouveaux sites de production risque de retarder les temps de maintenance des réacteurs.

Le risque de coupure d'électricité se rapproche

L'espoir d'une capacité de production d'électricité nucléaire de l'ordre de 45 GW (scénario intermédiaire) à 50 GW (scénario haut des prévisions de RTE) à janvier 2023 est donc en train de s'éloigner.

La marge de manoeuvre réduite en production risque de déclencher plus vite les mesures fortes que sont les délestages électriques. Le suivi du dispositif Ecowatt (vert, jaune, rouge selon la situation) de RTE pour anticiper et le recours aux éco-gestes aura donc toute son importance pour réduire l'intensité des pics de consommation et tenter d'éviter ces recours ultimes.

L'intensité de la météo hivernale aura un grand rôle à jouer et les épisodes à répétition de canicule de l'été ne mettent pas à l'abri d'une saison très froide dans quelques mois, les échanges thermiques planétaires étant bousculés par le changement climatique avec des masses d'air débordant de leurs zones habituelles.