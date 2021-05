Free approche 130 boutiques ouvertes sur toute la France

En plus d'un millier de bornes interactives, Free disposera fin mai d'un total de 127 boutiques ouvertes sur toute la France.

Free a profité de la publication de ses résultats du premier trimestre et de la réouverture des centres commerciaux pour annoncer que d'ici la fin de ce mois de mai, 14 nouvelles boutiques Free vont ouvrir à travers toute la France.

Huit de ces nouvelles boutiques Free ont déjà ouvert leurs portes le mercredi 19 mai dans des centres commerciaux. Pour les six autres, ce sera entre cette fin de semaine et le 28 mai. Le total des boutiques Free sera alors de 127.

" À travers ce maillage du territoire, Free apporte un service de proximité à ses abonnés et futurs abonnés ", écrit Free qui avait innové en 2014 avec le lancement de bornes interactives pour souscrire à un forfait mobile et repartir avec une carte SIM activée. Elles sont désormais plus d'un millier.

Les boutiques Free s'adressent aux abonnés et futurs abonnés aussi bien dans le fixe que dans le mobile. C'est un réseau qui prend de l'ampleur (ce qui est plutôt à rebours de la tendance pour les autres opérateurs) et montre les ambitions de conquête de Free, avec en outre un espace dédié à destination des entreprises (en cours de déploiement) pour l'offre Free Pro récemment lancée.

À titre de comparaison, Orange référence sur son site un total de 534 boutiques et 423 pour Bouygues Telecom. SFR a prévu de réduire à 568 le nombre de ses boutiques d'ici fin 2022.