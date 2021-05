Free : plus de 3 millions d'abonnés en fibre optique

En début de mois, Orange a annoncé le cap des 5 millions de clients en fibre optique et 25 millions de prises fibres commercialisées en France. À l'occasion de la publication des résultats de sa maison-mère Iliad pour le premier trimestre 2021, Free annonce avoir franchi le cap des 3 millions de Français abonnés en fibre optique et une disponibilité pour plus de 21 millions de Français.

Au 31 mars 2021, Free revendique 6,765 millions d'abonnés sur le fixe, avec une progression de 43 000 sur le premier trimestre. La progression est de 268 000 abonnés sur la fibre optique avec un total de 3,071 millions et 21,1 millions de prises raccordables (+5,7 millions en un an).

À 45,4 %, le taux d'adoption de la fibre optique progresse de 15 points en un an. Le rythme actuel est en ligne pour l'objectif de 2023 avec plus de 5 millions d'abonnés en fibre optique et 30 millions de prises raccordables à fin 2022.

Sur le mobile en France, Free atteint 13,382 millions d'abonnés (+6 000 sur le premier trimestre), dont 8,657 millions - 64,7 % - pour le forfait 4G / 5G illimitée avec une progression de 94 000 abonnés sur les trois premiers mois de l'année. Les réseaux 4G et 5G du groupe dépassent respectivement les 20 000 et 8 000 sites activés (dont plus de 1 000 en 3,5 GHz). En 2023, l'objectif est de plus de 25 000 sites mobiles activés.

Free continue de mettre en avant sa première place en nombre de sites 5G pour plus de 50 % de la population couverte et le 1er réseau 5G de France. Un titre qui doit beaucoup à la bande 700 MHz pour de la 5G certes, mais sans toutefois une progression significative des débits. À fin 2021, il est prévu de couvrir plus de 80 % de la population en 5G.

En France, les revenus progressent de 2,4 % sur un an à 1,263 milliard d'euros. En Italie (mobile), c'est une progression de 25,1 % à 188 millions d'euros. En Pologne (Play), c'est un chiffre d'affaires de 398 millions d'euros.

Rappelons par ailleurs que le groupe Iliad a lancé en France le 23 mars une offre fixe et mobile à destination des entreprises et professionnels sous la marque dédiée Free Pro.