Free change la Freebox Pop

La Freebox Pop de Free a été lancée en juillet 2020 avec un boîtier serveur Sever Pop et un boîtier TV Player Pop qui fonctionne avec Android TV (Android TV 9 et bientôt Android TV 10). L'abonné a en outre la possibilité d'opter pour un répéteur Wi-Fi Pop et par ailleurs de ne pas prendre le Player Pop.

En Wi-Fi, le Freebox Pop Server propose une connectivité Wi-Fi 5 avec du Wi-Fi AC2100 dual-band 2,4 GHz et 5 GHz, fonction multi-user MIMO et support de la norme de sécurité WPA3. Une surprise lors de l'arrivée de la Freebox Pop avait toutefois été l'absence du Wi-Fi 6.

Il y a du changement à ce niveau puisque la Freebox Pop est dorénavant annoncée avec du Wi-Fi 6 et suit ainsi la démocratisation de cette technologie sur divers appareils comme les smartphones, mais pas seulement. Ce n'était pas le cas mi-2020.

Un nouveau Freebox Pop Server

" La Freebox Pop intègre désormais le Wi-Fi 6 pour offrir une vitesse de connexion encore plus rapide. Profitez de débits jusqu'à 2 fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5, à plus de 1 Gbit/s ! Le Wi-Fi 6 améliore aussi la qualité de votre Wi-Fi (ndlr : notamment la stabilité) et permet de connecter encore plus d'appareils sans que cela n'encombre votre réseau ", peut-on lire sur le site de Free pour la Freebox Pop.

Pour son offre, Free précise un débit Wi-Fi maximum jusqu'à 1 Gbps (et jusqu'à 0,5 Gbps en débit partagé) et plus rapide par rapport au débit maximum avec la Freebox Pop Wi-Fi 5, avec la fibre optique et équipements compatibles. La norme Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) a des débits de transmission de jusqu'à 9,6 Gbps au niveau théorique.

Le prix pour l'offre Freebox Pop avec Wi-Fi 6 ne bouge pas… étant entendu qu'il s'agit d'un nouveau Freebox Pop Server et donc pour les nouveaux abonnés Freebox Pop. Du moins, il n'y a pas encore d'annonce de migration pour les anciens abonnés. Un échange est susceptible d'être facturé comme cela est le cas avec le dernier serveur de la Freebox Delta.

Wi-Fi 6E pour la Freebox Delta

C'est en juin dernier que Free a changé le Server Freebox Delta pour passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E est une extension du Wi-Fi 6 avec l'ajout des fréquences dans la bande des 6 GHz, en plus des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Pour les abonnés Freebox Delta (fibre optique et appareils compatibles), Free évoque avec son offre et le Wi-Fi 6E des débits descendants jusqu'à 2,5 Gbps et jusqu'à 3 fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5.