Freebox Delta : Free lance le Wi-Fi 6E

Le Wi-Fi 6E fait son apparition pour la Freebox Delta. Une compatibilité qui ne se fait pas via une simple mise à jour firmware et nécessite un nouveau matériel.

Après Bouygues Telecom avec la Bbox Fibre et Orange avec la Livebox 6 en avril, c'est au tour de Free d'annoncer une compatibilité Wi-Fi 6E dans le cadre d'un boîtier Server Freebox Delta de nouvelle génération. Auparavant, la Freebox Delta se contentait du Wi-Fi 5.

Le Wi-Fi 6E est une extension du Wi-Fi 6 avec l'ajout des fréquences dans la bande des 6 GHz, en plus des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. En France, ce sont 480 MHz supplémentaires dans la partie inférieure de la bande de fréquences 6 GHz (5,945 - 6,425 GHz), avec trois canaux de 160 MHz (ou six canaux de 80 MHz).

" Le Wi-Fi 6E permet ainsi aux abonnés Fibre Freebox Delta équipés d'appareils compatibles d'atteindre des débits descendants allant jusqu'à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu'à 3 fois plus rapides qu'en Wi-Fi 5 ", écrit Free.

Sans changement de prix pour le Wi-Fi 6E

L'offre Freebox Delta avec Wi-Fi 6E est disponible pour les nouveaux abonnés. Pour les abonnés actuels Freebox Delta, Free indique qu'ils pourront demander à bénéficier du nouveau Server Freebox Delta dans le courant de l'été. Un échange qui sera facturé 49 €.

Le tarif de l'abonnement Freebox Delta demeure inchangé à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois. " Free demeure fidèle à sa volonté d'inclure les dernières innovations dans ses forfaits sans toucher à leur tarif. " Une position qui n'est pas celle d'Orange avec la Livebox 6…

À noter que l'offre Freebox Delta S est également concernée par la compatibilité Wi-Fi 6E. Par ailleurs, les répéteurs Wi-Fi Pop sont encore Wi-Fi 5.