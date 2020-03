Free : année record en fibre optique et fin de la perte d'abonnés mobiles

Free signe une année 2019 record pour le recrutement d'abonnés en fibre optique et fait mieux qu'Orange. Sur le mobile, Free enraye une perte d'abonnés connue depuis deux ans.

Au quatrième trimestre 2019, Free a recruté 32 000 nouveaux abonnés dans le fixe. Une performance similaire à celle du troisième trimestre qui avait permis à Free de stopper une perte d'abonnés.

Une nouvelle fois, Iliad (maison-mère de Free) souligne la très borne performance commerciale dans la fibre optique. L'année 2019 a été une année record avec 777 000 nouveaux abonnés FTTH. C'est mieux qu'Orange et ses 745 000 nouveaux abonnés sur 2019.



" Sur la Fibre, Iliad est désormais leader en recrutement d'abonnés en France, devant l'opérateur historique ", écrit Iliad. Sur le réseau fibre optique, près de 14 millions de prises FTTH sont raccordables fin 2019, soit 4,3 millions de nouvelles prises installées en un an.

Avec 6,46 millions d'abonnés fixes au 31 décembre 2019, 1,7 million sont en FTTH. Sachant que les abonnés en fibre optique sont davantage rémunérateurs.

Sur le mobile, Free a mis un terme à la perte d'abonnés pour la première fois depuis deux ans. Au quatrième trimestre, Free a recruté 17 000 abonnés mobiles en France pour un total de 13,313 millions.



Fin 2019, le forfait 4G illimitée (50 ou 100 Go pour les non abonnés Freebox) compte 8,177 millions d'abonnés. En un an, c'est une progression de 394 000 abonnés, quand la perte a été de 522 000 pour le forfait voix qui est à faible revenu moyen par utilisateur. Free revendique une couverture en 4G de 95,7 % de la population.

Dans un communiqué (PDF) et en tenant compte des résultats en Italie, le groupe se félicite d'un " retour de la croissance " du chiffre d'affaires annuel en progression de 9 % à 5,3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires en France a progressé de 3 % à 4,9 milliards d'euros.

Le bénéfice net d'Iliad est à 1,73 milliard d'euros en 2019, contre 330 millions d'euros en 2018.