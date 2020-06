Free : l'offre pour les débuts en Ligue 1 se précise

La reprise pour le championnat de France de football de Ligue 1 sera sifflée le 23 août avec les débuts de la saison 2020-2021 (ou Ligue 1 Uber Eats). L'opérateur Free sera parmi les nouveaux joueurs en matière de droits de diffusion.

Selon L'Équipe, Free va proposer une offre pour regarder les rencontres de la saison sous la forme de clips de 30 secondes. Les clips de 30 secondes seront diffusés avec un différé d'au moins une minute et avec jusqu'à 60 clips par match.

De quoi permettre de couvrir un total de 30 minutes, sachant que le temps réglementaire d'un match de football est de 90 minutes. Le quotidien sportif parle d'une application destinée à séduire notamment les plus jeunes. Elle sera manifestement adaptée aux mœurs de la consommation sur smartphone.

Des notifications et pour suivre des équipes en particulier seraient de la partie. Des résumés et programmes viendraient s'ajouter à l'application pour assurer sa continuité en dehors des journées de rencontres.

Maison-mère de Free, Iliad avait remporté pour moins de 50 millions d'euros par saison les droits de diffusion d'un lot d'appel à candidatures pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue 1.

" Pour chaque journée de Ligue 1, Iliad proposera en quasi-direct sur ses plateformes fixe et mobile les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments de chaque match. À l'issue de chaque journée et pendant toute la saison, un magazine permettra de retrouver le résumé des matchs, les buts, le résumé de la journée et les meilleurs moments ", avait annoncé Iliad il y a deux ans.