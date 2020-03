Free passe temporairement à 100 Go de data par mois en roaming

Avec son forfait mobile à 19,99 €, Free fait passer de 25 Go à 100 Go par mois le roaming depuis l'Europe jusqu'au 30 avril.

Pour son forfait mobile haut de gamme à 19,99 € par mois (ou 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox), Free multiplie par 4 le volume habituel d'Internet mobile en 4G depuis l'Europe. Normalement, ce sont 25 Go mensuels inclus. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 avril prochain, ce sont 100 Go.

Le changement est automatique et sans surcoût pour tous les abonnés concernés. Une nouvelle fois, cette mesure est prise dans le contexte de pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, Free dit penser à ses abonnés bloqués en Europe.

Free accompagne ses abonnés mobiles bloqués en Europe durant la crise #COVID19 : 4 fois plus de data #4G offerte en roaming aux abonnés Forfait Free dont l'enveloppe data passe de 25 Go à 100 Go. #Restezchezvous.https://t.co/yPLmgnqgVi pic.twitter.com/SSDWZVNfoz — Free (@free) March 31, 2020

À souligner que les abonnés à la Série Spéciale 50 Go / 60 Go de Free (9,99 € par mois pendant un an) ne bénéficient pas d'une telle mesure. Pour eux, l'enveloppe de data depuis l'Europe et DOM reste à 4 Go par mois.

Par contre, cette Série Spéciale bénéficie tout comme le forfait 100 Go d'un débit réduit en 4G (au-delà de l'enveloppe Internet comprise) de 1 Mbps au lieu de 128 kbit/s jusqu'au 30 avril.

Free a également apporté des modifications temporaires pour son forfait mobile 2 € / 0 € avec une enveloppe de data 4G incluse de 1 Go au lieu de 50 Mo, ainsi qu'un doublement des heures d'appel à 4 heures par mois.

Au 31 décembre 2019, Free compte 13,3 millions d'abonnés mobiles en France, dont 8,2 millions au forfait 4G illimitée (50 ou 100 Go pour les non abonnés Freebox).