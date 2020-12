5G : Free refait le coup de la 4G avec du sans surcoût !

Le forfait mobile haut de gamme de Free Mobile passe à la 5G sans changer de prix, et même avec davantage de data pour les non abonnés Freebox. Toujours l'illimité pour les abonnés Freebox.

Après un court teasing de Xavier Niel axé sur le ton de l'humour et pour aller à contre-courant de théories du complot sur la 5G, Free dévoile aujourd'hui son offre commerciale. Comme à l'époque du lancement de la 4G, Free frappe un grand coup avec du sans surcoût.

Le spot humoristique " 5G, la vérité " est diffusé dans son intégralité. Le fondateur de Free et dirigeant historique du groupe Iliad enchaîne les théories farfelues sur la 5G, mais en réponse à la question d'un forfait 5G beaucoup plus cher que le forfait 4G, il termine par… " Pas de conneries ! Chez Free, la 5G c'est inclus pour le même prix. "

La fin va vous surprendre. pic.twitter.com/Vo8bYfXgXK — Free (@free) December 15, 2020

La 5G concerne le forfait mobile haut de gamme de Free (sans engagement). Son prix ne bouge donc pas : 19,99 € par mois, 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox, 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop.

Pour les abonnés Freebox avec mobile 5G, c'est de la 5G et 4G+/4G illimitée (et 150 Go en 3G). Pour les non abonnés Freebox, l'enveloppe de data en 5G / 4G+ / 4G / 3G avec mobile 5G est de 150 Go, soit davantage que précédemment avec 100 Go. Le débit est réduit au-delà.

Une grosse couverture grâce à la bande 700 MHz

Pour profiter de la 5G, une simple activation est nécessaire dans l'Espace Abonné. Concernant la couverture, Free communique sur " le plus grand réseau 5G de France " avec 5 255 sites actifs pour près de 40 % de la population.

Pas de surprise, une telle couverture était attendue au regard des chiffres du dernier baromètre de l'ANFR. Pour son réseau 5G, Free capitalise sur les fréquences de la bande 700 MHz qui lui permet de revendiquer cette couverture d'ampleur. Le bémol est que si ces fréquences basses ont une meilleure portée et pénétration dans les bâtiments, le débit est moindre.



Free est néanmoins également présent sur la bande cœur de la 5G en 3,5 GHz qui est celle du bon compromis entre couverture et débit. Des fréquences hautes avec un débit maximum théorique en réception " jusqu'à 3 fois les débits de la 4G. " Free précise 220 sites 5G actifs pour la bande 3,5 GHz.

D'après l'Agence nationale des fréquences, Free Mobile compte 11 770 sites autorisés pour la 5G en 700 MHz et 373 sites sur la bande 3,5 GHz.