Covid-19 : Free offre 20x fois plus de données 4G aux abonnés mobiles à 2 € (ou 0 €)

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus en France et des annonces d'Emmanuel Macron, Free passe à 1 Go de data pour les abonnés à son forfait mobile d'entrée de gamme. Jusqu'à fin avril.

De 50 Mo par mois, l'enveloppe de data passe à 1 Go pour les abonnés au forfait mobile à 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) de Free avec 2h d'appels. Vingt fois plus qu'en temps normal et ce jusqu'à fin avril.

Cette mesure temporaire s'applique sans aucune procédure particulière à suivre pour les abonnés mobiles concernés de Free. Prise dans le contexte de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et des annonces en France du président de la République, elle est à effet immédiat, automatique et sans surcoût.

" La mesure s'applique à l'ensemble de nos abonnés 0 € et 2 € et notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0 € et 2 € ", écrit Free dans un communiqué. Hier, Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir de lundi, tous les établissements scolaires seront fermés.

Face au #Covid_19, #Free offre 20x fois plus de données 4G à ses abonnés mobiles 0€ et 2€. Dès maintenant, les cinq millions d'abonnés au forfait 0€/ 2€ bénéficient automatiquement sans surcout de 1 Go de data en 4G au lieu des 50 Mo habituels. https://t.co/aRXkLeYSbq pic.twitter.com/WMX3IRMAqt — Free (@free) March 13, 2020

" Les équipes de Free restent par ailleurs entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l'accès internet à ses 20 millions d'abonnés en France ", ajoute Free.

La maison-mère de Free doit publier ses résultats du quatrième trimestre 2019 et annuels la semaine prochaine. Au 30 septembre 2019, Free comptait en France 13,3 millions d'abonnés mobiles, dont plus de 8 millions au forfait Free 4G illimitée (50 / 100 Go pour les non abonnés Freebox).

Les pertes d'abonnés mobiles enregistrées pour Free se concentrent sur les forfaits à faible revenu moyen par utilisateur, comme le forfait à 2 € (ou 0 €).