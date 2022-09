Free fait évoluer son forfait mobile à 2 €

Pour son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile en 2012, Free avait marqué les esprits et surpris en lançant en marge de son forfait principal, une offre avec 1 heure d'appels et 60 SMS pour 2 euros par mois. Une offre par ailleurs gratuite pour les abonnés Freebox.

Ce petit forfait mobile atypique n'a pas disparu au fil des années dans le catalogue de Free Mobile, et c'est même enrichi pour proposer désormais 2 heures d'appels, les SMS illimités et 50 Mo d'internet mobile. Et toujours pour un même prix de 2 € par mois ou 0 € avec abonnement Freebox.

Reste que Free avait laissé entendre que ce forfait mobile en perte d'abonnés allait évoluer. C'est chose faite aujourd'hui, mais peut-être pas de la manière attendue ou espérée avec un enrichissement du forfait qui prend la forme d'une nouvelle option.

Une option payante Booster 1 Go

Certes, le forfait à 2 € ne bouge pas côté prix, mais l'option dite Booster 1 Go est payante. Comme son nom l'indique, elle enrichit le forfait avec 1 Go de data et ajoute en outre les appels illimités. Cette option est proposée pour 2,99 € par mois (et toujours sans engagement).

Dans le détail, le forfait 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) avec l'option Booster 1 Go à 2,99 € par mois en plus comprend :

Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte)

SMS / MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 € / Mo)

En Europe et DOM : 1 Go par mois (au-delà 0,05 € / Mo) et appels illimités

" Cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents d'adolescents qui souhaitent bénéficier d'une offre généreuse en appels avec plus d'internet, à un prix très attractif ", indique Free. L'option Booster 1 Go est d'ores et déjà disponible.

Pas de révolution en vue

Évidemment, la stratégie de Free demeure d'attirer vers son forfait mobile principal qui est plus rémunérateur et mieux adapté aux besoins du commun des consommateurs. À noter du reste qu'en ce moment, Bouygues Telecom et RED by SFR proposent des forfaits avec appels illimités et 1 Go d'internet mobile à 4,99 € et 5 € par mois.

Au 30 juin 2022, Iliad (maison-mère de Free) revendique en France 13,85 millions d'abonnés mobiles dont 9,7 millions pour le forfait Free 4G / 5G illimitée. La base d'abonnés au forfait 2 € est régulièrement en baisse. L'option Booster 1 Go ne devrait pas modifier la tendance.