Free Mobile se décide enfin à figer son forfait mobile à 9,99 € par mois avec 50 Go de data

Depuis de très nombreux mois, Free Mobile ne cesse de modifier son forfait mobile en série spéciale proposé entre 9 et 10 € avec 50 à 60 Go de data. C'est maintenant fini et le forfait devient fixe.

Lancé initialement en juillet 2018, Free Mobile propose en effet un forfait intermédiaire entre son offre (très limitée) à 2 € par mois et son forfait "premium" à 19,99 € par mois. Ce forfait Série Spéciale n'a depuis, au fil des mois, cessé d'être modifié quasi chaque semaine, voyant son prix évoluer de 8,99 € à 9,99 €, et son volume data faire sans cesse le yoyo entre 50 Go et 60 Go, sans vraiment apporter de nouveautés depuis tout ce temps.

Fini donc l'offre avec une date d'expiration, Free Mobile a décidé de figer son forfait qui devient donc pérenne en modifiant ses conditions d'utilisation. Ce dernier est donc proposé à 9,99 € par mois avec un volume de données mobiles fixé à 50 Go.

Par contre pas de changement sur la stratégie de bascule, ce tarif de 9,99 euros par mois est toujours valable uniquement pendant un an, vous basculerez ensuite automatiquement vers le forfait classique proposé à 19,99 € par mois mais proposant 100 Go de data (illimité pour les abonnés Freebox) et 25 Go en roaming.



Cette série spéciale, toujours sans engagement, s'adresse aux nouveaux abonnés. Elle intègre les appels, SMS et MMS illimités (France métropolitaine et vers DOM), 50 Go d'Internet mobile en 4G en France, ainsi que 4 Go par mois en 3G depuis l'Europe et DOM.



