Forfait mobile : Free Mobile propose son forfait Série Free 60 Go à 9,99 € par mois pendant un an !

L'opérateur Free Mobile avait figé son forfait 50 Go de data à 9,99 € depuis quelques temps. Pour faire face à la concurrence Free propose maintenant 60 Go de données mobiles en conservant le même tarif !

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur Free Mobile qui propose un forfait intermédiaire entre son offre limitée à 2 € par mois et son forfait plus complet à 19,99 € par mois. Ce forfait Série Free 60 Go de données mobiles est à 9,99 € par mois pendant un an puis le forfait basculera en forfait Free à 19,99 €. Cette série limitée est disponible jusqu'au 11 février 2020.

Pour rappel, le Série Free est un forfait sans engagement valable maximum 1 an, vous basculerez ensuite automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois mais proposant 100 Go de data, ou à défaut vous devrez résilier A noter que pour les abonnés Freebox, le forfait mobile de base 100 Go à 19,99 € passe à seulement 15,99 € avec un volume data 4G illimité, très intéressant !





Ce forfait s'adresse aux nouveaux abonnés et comprend :

Appels, SMS/MMS illimtés en France métropolitaine, et depuis les DOM (sauf Mayotte).

60 Go de data en 4G+ depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 4 Go de data depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)





