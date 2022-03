Free lance un forfait mobile gratuit pour les réfugiés ukrainiens

Free introduit un forfait mobile à 0 € par mois en soutien aux réfugiés ukrainiens qui arrivent en France. Il comprend 10 Go de data.

Directeur général du groupe Iliad (maison-mère de Free), Thomas Reynaud avait annoncé la semaine dernière et sans entrer dans les détails que Free prépare un forfait mobile à destination des réfugiés ukrainiens en France. Il est désormais dévoilé.

?? Free propose un forfait mobile gratuit pour accompagner les réfugiés ukrainiens qui arrivent en France. Toutes les informations disponibles ici : https://t.co/SHlE5jJXsP — Free (@free) March 29, 2022

Valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mai prochain (pour le moment), il s'agit d'un forfait mobile gratuit baptisé Forfait Solidarité Ukraine. Au-delà de cette période, le forfait prend automatiquement fin sans action à réaliser de la part de l'abonné.

Communications et data pour 0 € par mois

Sans engagement, le Forfait Solidarité Ukraine comprend depuis la France métropolitaine les appels illimités vers les fixes et mobiles d'Ukraine, 4 heures d'appels par mois vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et Pologne.

Free ajoute les SMS illimités en France métropolitaine et vers la Pologne et l'Ukraine, les MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 10 Go d'internet mobile par mois en France métropolitaine en 4G / 4G+ (débit réduit au-delà).

À trouver en boutique (165 boutiques Free en France) et auprès d'un conseiller, le forfait mobile gratuit nécessite d'être titulaire d'un passeport international ukrainien.