Free s'engage à ne pas augmenter le prix de ses forfaits mobiles

Les élections présidentielles sont passées… et Free Mobile prend des engagements pour un nouveau quinquennat. Cette fois-ci, Xavier Niel ne prend toutefois pas la posture présidentielle comme en début d'année pour fêter le dixième anniversaire du lancement de l'offre mobile de Free qui avait eu lieu le 10 janvier 2012.

Dans un communiqué, Free souligne ne pas avoir augmenté les tarifs de ses forfaits mobiles depuis 10 ans et s'engage à ne pas le faire pour les 5 prochaines années au minimum.

" Alors que plusieurs médias se font l'écho des augmentations des prix des offres des opérateurs auprès de leur base d'abonnés en 2021, Free Mobile entend maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d'augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques. "

Une politique de trois quinquennats pour Free Mobile

Il est ici question du forfait à 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) pour 2 heures d'appels avec 50 Mo en 4G pour l'Internet mobile, et du forfait haut de gamme à 19,99 € par mois (15,99 € pour les abonnés Freebox).

Ce dernier propose actuellement 210 Go d'Internet mobile avec mobile 5G ou 4G pour les non abonnés Freebox, et la 5G et 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 5G, 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 4G pour les abonnés Freebox.

Depuis 2012, l'opérateur souligne avoir enrichi ses forfaits sans augmenter les tarifs, et qu'il restera fidèle à cette politique " malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement consentis pour déployer la 5G et la Fibre dans tous les territoires. "