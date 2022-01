Free Mobile : Xavier Niel fait de grosses annonces en posture présidentielle

Depuis 2012, le marché mobile en France compte quatre acteurs avec l'arrivée tonitruante de Free Mobile qui a bousculé les codes établis en tirant les prix vers le bas et en faisant du sans engagement la nouvelle règle. Le tout avec des offres plus simples.

L'opérateur de télécommunications célèbre aujourd'hui le dixième anniversaire du lancement de son offre mobile qui avait eu lieu le 10 janvier 2012 sous la houlette de Xavier Niel. Pour l'occasion, l'actionnaire majoritaire et cofondateur de la maison-mère de Free se met une nouvelle fois en scène en adoptant une posture présidentielle.

Liberté, égalité, prix inchangés

Dans un décor élyséen, le président de… Free fait son bilan de deux quinquennats et assure qu'il tient ses promesses. " 2022 est là et pour ce quinquennat qui s'annonce je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 € ni ceux à 19,99 €. "

Avec pour devise " Liberté, égalité, prix inchangés ", Xavier Niel ponctue son allocution parodique par : " Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français, et de vous aider à communiquer… sans vous niquer. "

Boost de data et promotions

Cette opération de communication pour la préservation des prix s'accompagne d'une évolution automatique - et donc sans surcoût - pour le forfait haut de gamme à 19,99 € par mois (15,99 € pour les abonnés Freebox et 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop).

Pour les non abonnés Freebox, c'est 210 Go d'Internet mobile avec mobile 5G ou 4G (3 Go avec mobile 3G). Pour les abonnés Freebox, c'est toujours la 5G et 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 5G, 4G illimitée et 210 Go en 3G avec mobile 4G (3 Go en 3G avec mobile 3G). Le débit est réduit au-delà des 210 Go / 3Go.

Du 10 au 18 janvier, la série Free est proposée aux nouveaux abonnés avec 100 Go de data à 10,99 € par mois pendant un an (puis Forfait Free 5G à 19,99 €). Free ajoute également que du 10 au 19 janvier, plusieurs smartphones profitent de remises exceptionnelles avec l'offre Free Flex, tandis qu'un jeu-concours sur les réseaux sociaux est organisé du 10 au 14 janvier avec 10 smartphones 5G à gagner.

À noter que le forfait à 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) pour 2 heures d'appels n'évolue pas avec toujours 50 Mo en 4G pour l'Internet mobile.