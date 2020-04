Free Mobile teste la 5G, et c'est plutôt prometteur

Si les opérateurs télécoms Français avaient promis ne pas reproduire ce qui s'était passé avec la 4G et son déploiement tardif à l'échelle nationale, force est de constater que notre pays se retrouve à nouveau à la traine pour ce qui est de la 5G.

L'état a son rôle à jouer dans la situation puisque les enchères sur les bandes de fréquences ont été retardées... Les opérateurs avaient toutefois promis le lancement de premières offres 5G pour cet été, mais la crise du Coronavirus va très certainement entrainer des retards supplémentaires.

Malgré tout, les tests se poursuivent et les opérateurs continuent de déployer des équipements 5G dans leurs antennes relais. Free déploie ainsi progressivement son réseau et a récemment réalisé un premier test plus que prometteur.

C’est bel et bien le réseau 5G de @freemobile. @nPerf me l’a confirmé il y’a quelques mois. https://t.co/FwbiMNf4Lu pic.twitter.com/38Odt1Vuly — P'tite Étoile du Nord (@La_Ptite_Etoile) April 9, 2020

Un abonné Free Mobile doté d'un smartphone 5G (Huawei Mate 20 X 5G) a ainsi pu réaliser un test nPerf sur l'antenne activée par Free et mesuré un débit descendant de 1,023 Mb/s avec une moyenne mesurée à 970,7 Mb/s. Coté upload, la situation est moins impressionnante avec 35,55 Mb/s mesurés. La latence de 31 ms est décevante, mais il ne s'agit là que d'un premier test.

Il faut garder à l'esprit que ces mesures pourraient ne pas correspondre du tout aux débits proposés via les offres commerciales, d'autant que la multiplication des utilisateurs pourrait également venir diminuer rapidement les performances.