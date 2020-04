Internet en 5G par satellite : Thales Alenia Space choisi par Omnispace

L'espace terrestre proche est devenu la nouvelle frontière pour les réseaux de télécommunication et plusieurs entreprises rêvent d'y implanter des constellations de nano-satellites assurant un accès internet haut débit avec une large couverture tout en étant insensibles aux catastrophes naturelles (hors éventuellement tempêtes solaires démesurées).

La société Omnispace envisage de créer un réseau de nano-satellites 5G placés en orbite basse et fournissant un accès très haut débit sur de larges zones géographiques, selon un fonctionnement hybride (réseaux satellites et terrestres conjugués).

Elle vient de sélectionner le groupe Thales Alenia Space pour "développer la composante initiale de son infrastructure de réseau satellitaire dédiée à l'Internet des objets" et en particulier pour assurer le développement des deux premiers satellites de ce réseau avec un lancement prévu en 2021.

Les satellites opéreront en bande S (2 à 4 GHz) et visent à constituer le premier réseau 5G NTN (Non Terrestrial Network ou réseau non terrestre). Le projet va permettre de faire travailler un certain nombre de PME européennes dans ce domaine pointu et positionne Thales Alenia Space comme un superviseur de référence des projets aérospatiaux.