Free lance (enfin) une évolution technologique très attendue

Début de notre #ConventionFree2021 ce matin avec les interventions sur scène de @angelique75008 et @TomReynaud1789. Retour sur cette année particulière et enjeux TT, on parle aussi accélération du déploiement RIP en région, 2100MHz en 4G, VoLTE en test et qui arrive ! pic.twitter.com/rjNeC9Gs1C