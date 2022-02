Free : la VoLTE pour tous les smartphones sortis depuis le 1er janvier 2022

Après la VoWiFi (Voice over WiFi) pour des appels Wi-Fi sur mobile évoquée en début de semaine, Free revient sur l'activation du service de VoLTE depuis fin 2021. Une annonce concerne la compatibilité avec tous les smartphones sortis en France depuis le 1er janvier 2022. Ils " supportent le VoLTE Free d'office. "

Dans le même temps, Free Mobile actualise sa liste de terminaux sortis avant 2022 qui ont été mis à jour et peuvent prendre en charge ce service de VoLTE. Le calendrier de déploiement est également précisé pour des appareils au premier et deuxième trimestre de cette année.

Notre planning de déploiement du service Free VoLTE sur les téléphones antérieurs à 2022 a été mis à jour : https://t.co/sc3VNSiIFz — Free 1337 (@Free_1337) February 18, 2022

Tout comme pour les appels Wi-Fi qui sont conditionnés au forfait 5G de Free Mobile, la VoLTE concerne ce forfait haut de gamme et pas les forfaits Série Free ou à 2 €. Par ailleurs, la compatibilité avec les forfaits Free Pro a fait son apparition depuis décembre.

Rappel au sujet de la VoLTE

Nécessaire pour la 5G, la VoLTE (Voice over LTE ; Voice over Long Term Evolution) s'appuie sur la technologie IP Multimedia Subsystem (IMS). C'est un service vocal numérique par paquets sur IP via un réseau d'accès LTE.

Il est autrement fait référence aux Appels 4G avec une prise en charge sur les réseaux 4G LTE et 5G NR-NSA qui est le mode Non-Standalone de la 5G NR (New Radio) avec un déploiement qui dépend du réseau 4G LTE existant.

Avec des terminaux compatibles, il est possible de profiter de la voix sur LTE au lieu d'une communication vocale avec un basculement automatique sur le réseau 2G ou 3G. De quoi passer et recevoir des appels tout en restant sur le réseau 4G.

Pour la VoLTE, des améliorations sont au niveau de l'établissement des appels en 4G de manière presque instantanée, la qualité audio avec un son HD, et donc les usages de navigation et partage de contenus en 4G pendant les appels.