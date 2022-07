VoWiFi : l'iPhone devra patienter chez Free Mobile

L'attente va être encore plus longue que prévu pour les utilisateurs d'iPhone et abonnés Free Mobile afin de faire suite à l'activation de la VoWiFi (Voice over WiFi). Discrètement, l'opérateur a modifié en juin le calendrier concernant le smartphone d'Apple.

Désormais, il faut tabler sur la toute fin de cette année avec une échéance pour le mois de décembre 2022. Toute comme pour la VoLTE (Voice over LTE) qui est devenue une réalité pour l'iPhone, le calendrier d'activation proposé par Free Mobile en fonction de la compatibilité des smartphones est disponible sur cette page.

Free indique qu'afin de bénéficier de l'option des appels Wi-Fi, il faut disposer d'un forfait 5G, activer le service sur la ligne (c'est le cas par défaut depuis novembre 2021) et activer l'option dédiée sur le smartphone. Ce dernier pourra alors transférer les appels via le réseau Wi-Fi environnant ou le réseau de l'opérateur, selon la puissance du signal.

2,6 milliards de minutes au premier trimestre

D'après l'autorité des télécoms Arcep, la VoWiFi permet d'améliorer la couverture mobile dans les bâtiments et les appels Wi-Fi sont traités comme des appels sur le réseau mobile de l'opérateur.

Au premier trimestre 2022, le trafic de téléphonie mobile réalisé en voix sur Wi-Fi représentait 5 % du trafic mobile total, soit 2,6 milliards de minutes sur le trimestre. Un trafic qui a tout de même plus que doublé en deux ans.