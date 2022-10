Une nouvelle Freebox fait parler d'elle

Le 24 septembre dernier a eu lieu la 18e Journée des Communautés Free. Un rendez-vous traditionnel au cours duquel Free évoque notamment ses innovations et projets en cours. En présence de Xavier Niel, il fédère des représentants des membres de la communauté Free par exemple Freenews et Univers Freebox.

Avec 18 éditions au compteur, c'est presque autant que les 20 ans de la Freebox dont la première version avait été lancée en septembre 2002. Et forcément, la question d'une nouvelle Freebox a été évoquée, sachant que la dernière sortie en date pour une Freebox est la Freebox Pop au cours de l'été 2020.

Une nouvelle Freebox pour 2023 ?

Bien évidemment, c'est loin d'être un grand déballage concernant une possible Freebox v9. Le fondateur et actionnaire principal de la maison-mère de Free reste relativement flou d'après ses propos qui ont été rapportés.

Xavier Niel laisse néanmoins entendre que le souhait est de lancer une nouvelle Freebox dans un an. Plus exactement : " Dans un an, on aimerait bien. " Cela laisse forcément supposer un travail qui a été largement enclenché sur le sujet, mais ne permet pas de savoir l'état d'avancement d'un développement.

D'autant que l'on se souviendra qu'entre les " pré-annonces " de Xavier Niel et le buzz en matière de nouvelle Freebox, il peut parfois s'écouler bien plus de temps qu'initialement imaginé…

Deux boîtiers pour la prochaine Freebox

Il devrait en tout cas avoir deux boîtiers. Si le chemin à emprunter pour le boîtier serveur paraît plutôt clair (" On a une bonne idée de ce que l'on veut faire "), c'est moins le cas pour le boîtier multimédia ou player.

Pour autant, la prochaine Freebox ne précipitera donc pas la disparition du boîtier multimédia au profit d'une application TV comme OQEE by Free disponible sur plusieurs types d'appareils.

En 2020, la Freebox Pop (Freebox v8) est sortie après la Freebox Delta (Freebox v7) de 2018. À voir si en 2023 il y aura une Freebox v9 et si elle sera de type premium comme peut le laisser penser l'alternance qui a pris forme ces dernières années.