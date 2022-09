La maison-mère de Free introduit Stancer

Inspirée du lancement de Free Mobile en 2012, l'énigmatique fusée en art ASCII qui était sur le site Stancer.com pour faire le buzz vient de décoller. Filiale d'Iliad qui est la maison-mère de Free, la start-up Stancer prend officiellement son envol. Une jeune pousse dans le domaine des technologies financières.

Parmi ses clients, Stancer met évidemment en avant Free, Free Mobile, Free Pro et Scaleway qui sont tous dans le giron d'Iliad. Comme attendu, son offre est une solution de paiement qui s'adresse aux marchands, pas aux particuliers.

À son habitude, Xavier Niel - le fondateur et actionnaire principal d'Iliad - a le sens de la formule. Il est à l'origine de la création de Stancer, et initialement pour les propres besoins en interne du groupe Iliad en 2018.

Une tarification agressive

" Chez Iliad, on en avait marre de payer des frais exorbitants pour pouvoir encaisser nos abonnés. C'est comme ça qu'est né Stancer. C'est une solution de paiement plus juste. Nous l'avions d'abord créée pour nous, et aujourd'hui, après l'avoir testée et peaufinée pendant plusieurs années, nous voulons simplifier la vie d'autres professionnels. "

Avec sa solution de paiement dénommée StancerPay, Stancer prélève une commission variable de 0,7 % sur chaque paiement via son terminal de paiement compatible 4G mis gratuitement à disposition (un terminal de Verifone). Il faut ajouter 0,07 € de commission fixe pour une opération de 7 € ou plus. Pour les petits paiements de moins de 7 €, Stancer ne prélève aucune commission fixe. La commission fixe peut toutefois passer à 0,15 € pour un paiement en ligne via une API.

Cette tarification agressive vaut dans le cadre de l'Espace Économique Européen (EEE). Elle permettra à Stancer de se démarquer. Avec une carte bancaire hors zone EEE, la commission variable est de 2,5 % et la commission fixe de 0,12 € pour une opération de 7 € ou plus via le terminal de paiement fourni par Stancer. C'est toujours la gratuité à moins de 7 €, tandis la commission fixe passe à 0,25 € en ligne.

Il y a du Free dans Stancer

En plus de la gratuité pour les petits paiements, Stancer affiche l'ambition de proposer une solution deux à trois fois moins chère que les solutions concurrentes.

On retrouve ainsi de l'ADN de Free à ses débuts. Une partie de la recette repose sur une technologie entièrement conçue en interne par les ingénieurs du groupe Iliad. Forcément... la maison-mère de Free parle de la révolution du paiement pour les entreprises.

Avec le groupe Iliad comme client et ses diverses filiales dont Free et Free Mobile, Stancer peut déjà se prévaloir depuis un an de 200 000 transactions par jour, 6 millions de paiements pas abonnement chaque mois et plus d'un milliard d'euros traités pour ses clients.