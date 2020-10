Free Play Days : 3 jeux gratuits sur Xbox One ce week-end

Microsoft lance à nouveau ses Free Play Days avec un Week-end qui permet de profiter de trois jeux gratuitement sur Xbox One.

Cela fait quelque temps déjà que Microsoft propose une sélection de jeux disponible aux joueurs l'espace du week-end et la marque vient de confirmer les titres accessibles cette semaine.

Les joueurs pourront ainsi profiter de Saints Row IV : Re-Elected, un GTA Like encore plus déjanté que l'original qui plonge le joueur dans un univers aussi loufoque que violent. Les amateurs de simulateurs de course automobile pourront s'élancer sur les nombreuses pistes d'Assetto Corsa Competizione de Kunos Simulazioni, qui reste encore une référence du genre pour beaucoup...

Enfin, il sera également question de Blasphemous, un jeu de plateformes en 2D inscrit dans un univers gothique et morbide gore à souhait. Et pour faire écho à l'opération, on retrouvera également les trois titres à des prix préférentiels sur le Microsoft Store.