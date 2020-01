Free intègre YouTube Kids dans les Freebox

YouTube Kids est accessible directement depuis la box avec Freebox Delta, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K.

Pour les abonnés Freebox (Freebox Delta, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K), Free annonce aujourd'hui un accès direct depuis la box et le téléviseur à YouTube Kids.

" C'est la première fois en France que YouTube Kids est intégré directement dans une box. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté de Free de proposer toujours plus de contenus à ses abonnés Freebox ", déclare Free dans un communiqué.

Évidemment, il existait par exemple déjà la possibilité de l'application YouTube Kids - qui est gratuite - avec la Freebox mini 4K.

YouTube Kids est désormais disponible sur nos #Freebox ! ??

Dès aujourd'hui et sans surcoût pour tous les abonnés Freebox Delta, Révolution, One & mini 4K.https://t.co/ERbPQC3IxN#MerciFree @GoogleFR pic.twitter.com/ljZXCHDWVQ — Free (@free) 14 janvier 2020

YouTube Kids est disponible en France depuis fin 2016, notamment avec une application sur Android et iOS. Son but est de réunir au sein d'une même plateforme des contenus adaptés aux enfants. Ils sont filtrés en fonction de l'âge.

Certains fonctionnalités s'adressent aux parents comme avec la création de profils, le contrôle l'accès, la personnalisation des contenus et recommandations, des outils de contrôle de temps de visionnage…

L'année dernière, Free avait surpris avec l'intégration d'Amazon Prime dans le forfait Freebox Delta. Le service Netflix a de son côté été rendu disponible sur Freebox Révolution, après la Freebox mini 4K, la Freebox Delta et Freebox One.