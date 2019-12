Netflix accessible sur la Freebox Révolution

Le mois dernier, l'accès au service de vidéo à la demande Netflix a débarqué sur la Freebox mini 4K, venant s'ajouter à celui pour la Freebox Delta et la Freebox One. Aujourd'hui, Free annonce que Netflix est désormais accessible sur Freebox Révolution.

C'est donc la concrétisation d'une annonce qui était attendue, mais Free apprécie le " feuilletonnage " pour occuper le devant de la scène... sauf si des préoccupations d'ordre technique sont entrées en ligne de compte.

Vous l'attendiez un peu, beaucoup, passionnément...et même à la folie !

Netflix est maintenant disponible en option depuis votre Freebox Révolution ! ?@NetflixFR #MerciFreehttps://t.co/tygHK6kAA3 pic.twitter.com/88JPHwoFYI — Free (@free) 17 décembre 2019

L'accès à Netflix avec la Freebox Révolution se fait dans les mêmes conditions qu'avec la Freebox mini 4K, à savoir que Netflix est en option et sans tarif préférentiel. Il ne s'agit pas d'une intégration sans surcoût du forfait Essentiel du service américain, comme avec les offres Freebox Delta et Freebox One.

Une mise à jour 1.3.18 de la Freebox Révolution (Freebox Player Révolution) est nécessaire, ce qui implique un redémarrage du boîtier. L'option demeure bien évidemment sans engagement et résiliable à tout moment.

L'accès à Netflix sur Freebox Révolution est le point d'orgue de la pacification des relations entre Free et le géant américain de la SVOD avec une interconnexion entre les réseaux.