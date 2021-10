Freebox Mini 4K : un prix canon de 9,99 € pour une offre forfait fibre / ADSL jusqu'à 1 Gbit/s !

Une offre de folie encore chez Free, avec du tout en un pour moins de 10 €. Que demander de plus ?

Jusqu’au 10 octobre, Free propose sa Freebox mini 4K à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an ce qui en fait tout simplement l'offre la plus intéressante du moment.

C’est la première box triple-play sous Android TV. Elle est compatible 4K pour une très bonne qualité d’image. Vous avez la possibilité grâce à la Freebox TV de profiter de 220 chaînes avec inclus l’univers Freebox TV et AndroidTV.

L’offre comprend aussi les appels illimités vers + de 110 destinations, et vous pouvez prétendre jusqu’à 1 Gbps en débit descendant et 600 Mbps en montant si vous êtes éligible à la fibre. La box est aussi compatible ADSL 2+ et VDSL2.

Pour finir, elle est compatible Google Play et vous permet d’installer une multitude d’applications.

L’offre Freebox mini 4K est au prix canon de seulement 9,99 € par mois pendant un an avec un engagement d’un an puis 34,99 € par mois. De plus, Free prend en charge jusqu’à 100 € remboursés sur vos éventuels frais de résiliation.

Et comme nous l'avons vu en détail cette semaine, découvrez également la Freebox Delta avec un débit de 8 Gbit/s et avec Amazon Prime et Netflix inclus pour moins de 40 € par mois !

Signalons également que d’autres offres forfait fibre sont disponibles chez les concurrents comme Sosh à 19,99 € par mois puis après un an à 29,99 € par mois, sans engagement avec 300 Mbps en upload et download, ou encore chez RED by SFR avec son offre à 22 € par mois pour un débit à 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi. Et pour finir, l'offre Bbox fit à partir de 9,99 € puis 29,99 € par mois avec 300 Mbps en descendant et 200 Mbps en montant et qui se termine ce dimanche soir.