Avant la Freebox V8, Free brade la Freebox Révolution avec TV by Canal

Free brade sur Veepee son offre Freebox Révolution avec TV by Canal. Un prix de 9,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois (et non 44,99 €).

Une gestion des stocks ? Directeur général d'Iliad (maison-mère de Free), Thomas Reynaud a récemment annoncé dans un entretien aux Échos que la Freebox V8 sera lancée dans les prochaines semaines.

Après la Freebox V7 incarnée par la Freebox Delta et Freebox One depuis fin 2018, la Freebox V8 devrait être une remplaçante de la Freebox V6 et sa représentante qu'est la Freebox Révolution, ainsi que de la Freebox mini 4K.

Pour la Freebox V8, les pistes qui tiennent la corde sont la présence d'Android TV pour le boîtier TV et une offre tarifaire moins chère que l'offre premium associée à la Freebox Delta. Dans l'attente, la Freebox Révolution avec TV by Canal se retrouve en vente privée.

Sur Veepee, le forfait Freebox Révolution avec le bouquet TV by Canal inclus est affiché à 9,99 € par mois pendant un an (puis 39,99 € par mois). Une vente privée qui s'adresse aux non abonnés à une offre fixe de Free sur les 30 derniers jours et membres Veepee.



On notera qu'après la grosse ristourne pendant 12 mois, le prix du forfait remonte à 39,99 € par mois, ce qui se situe en dessous du prix standard de l'offre Freebox Révolution avec TV by Canal à 44,99 € par mois. La prestation est pour autant la même.

L'offre promotionnelle est actuellement valable pour toute souscription jusqu'au 5 mars à 6h, en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée. Des frais de mise en service et de résiliation sont de 49 € (chacun).

