Freebox v8 : Free (re)lance officiellement le buzz

Vice-président du conseil d'administration et directeur général délégué à la stratégie de la maison-mère de Free (Iliad), Xavier Niel avait évoqué une nouvelle Freebox avant la fin de l'année 2019.

Ce calendrier tout juste susurré par Xavier Niel n'a donc pas été respecté, alors que la Freebox mini 4K bénéficie depuis quelques jours d'une révision avec l'intégration du Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) et plus seulement du Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) pour le boîtier serveur.

Dans un entretien aux Échos, Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, annonce le lancement de la Freebox v8 " dans les semaines qui viennent. " En rappelant que les Freebox One et Delta incarnent la Freebox de septième génération.

Pas plus de détails, tandis que le responsable d'Iliad s'empresse d'ajouter que dès cet été, " tout le meilleur de la ligue 1 sera chez Free. Nous proposerons les meilleurs moments de l'intégralité des 380 matchs du championnat en un clic. "

En se basant sur les précédentes déclarations de Xavier Niel, la nouvelle Freebox devrait être intermédiaire par rapport à la Freebox Delta qui représente l'offre premium, et ainsi une offre moins chère. D'après des rumeurs insistantes, Android TV serait de la partie.

Toujours aux Échos, Thomas Reynaud confirme les ambitions de Free sur le marché des télécoms d'entreprise dès cette année. " Nous lancerons nos offres cette année. […] Le marché entreprise est sclérosé dans un duopole depuis trop longtemps (ndlr : Orange et SFR). […] Nous allons créer un choc d'innovation, d'usage, de simplicité et pour rendre accessibles ces services aux TPE et PME. "

Une déclaration dans un contexte où le président de l'Arcep considère que Orange " est trop puissant sur le marché des télécoms d'entreprise."