Freebox V8 : elle s’appellera finalement Freebox POP

Après la Freebox Delta, l'opérateur Free devrait présenter une nouvelle box Internet plus abordable.

Cette Freebox V8 a fait l'objet d'une fuite via le processus de certification de Google concernant le boitier TV qui l'accompagne et qui opérera sous Android TV.

Google a donc enregistré dans sa base de données une certaine "fbx8am" qui intègre Android TV 9.

La ficher technique affichée par Google évoque un processeur Amlogic (et non Broadcom), et l'on mise ainsi sur une puce Amlogic S905X2 intégrant un GPU Mali-G31 MP2. Une alternative plus abordable que les composants de Broadcom qui orientent clairement cette nouvelle box vers le milieu de gamme.

En cherchant un peu plus loin dans le rapport de Google, on apprend également que le boitier TV sera baptisé "Freebox Player POP", le boitier serveur devrait donc tout simplement être baptisé Freebox POP.

Selon toute logique, la box est prête à être lancée sur le marché... Néanmoins, les événements liés au Coronavirus ne sont pas propices à ce type d'annonce. Il y a donc fort à parier que Free attende la levée des mesures de confinement et un retour à la normale des activités pour organiser la présentation de son nouveau boitier.