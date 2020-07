Freebox V8 : Free fera sa présentation le 7 juillet

Fin du suspens… qui aura été court. C'est le mardi 7 juillet à partir de 10h que Free va dévoiler la Freebox V8 dans le cadre d'une keynote. Le sujet de cette dernière ne fait pas l'ombre d'un doute avec un hashtag #V8.

Un léger doute subsiste par contre concernant le nom cette nouvelle Freebox intermédiaire qui devrait prendre la suite de la Freebox mini 4K. Pour le moment, Free ne reprend pas le nom Pop qui lui a été affublé, notamment à la suite d'une brève publication sur une page d'aide de Netflix.

Sur cette page d'aide, il était fait mention d'une Freebox Pop avec prise en charge 4K UHD, son surround 5.1 et compatibilité Dolby Atmos.



Rappelons la récente rumeur d'un débit de jusqu'à 2,5 Gbps notamment relayée par Univers Freebox, et la rumeur plus ancienne d'Android TV pour le Freebox Player Pop (et dès lors contrôle vocal Google Assistant) qui a été corroborée par une certification Google relayée par le compte @AndroidTV_rumor (Android TV Guide) sur Twitter.

La révélation sera donc estivale pour la Freebox V8. Un calendrier assez atypique (même si SFR avait dévoilé la SFR Box 8 l'été dernier) qui s'explique sans doute par les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Dévoilée début juillet pour un lancement dans la foulée ?