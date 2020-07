Free dévoile sa petite (mais costaud) Freebox Pop

La Freebox de huitième génération est bel et bien la Freebox Pop que Free vient de présenter en affirmant se repositionner sur ses fondamentaux : la connectivité, l'accès aux contenus et le rapport qualité / prix.

Une forme ronde, une taille réduite avec un boîtier TV capable de tenir dans la poche de pantalon de Xavier Niel, un répéteur Wi-Fi associé… voici la Freebox V8 alias Freebox Pop qui vient d'être dévoilée par Free.

“La Freebox V8 que vous allez découvrir maintenant est donc le parfait mix entre les attentes de nos abonnés et cet ADN si particulier qui caractérise Free depuis toujours”#KeynoteFree pic.twitter.com/U2L0QuoW92 — Free (@free) July 7, 2020

Taillée pour la fibre optique, la Freebox Pop promet avec son boîtier serveur, un débit descendant de jusqu'à 5 Gbps à partager entre tous les équipements* et un débit montant de 700 Mbps. Il dispose de 3 ports Ethernet (2,5 Gbps et 2 x 1 Gbps).

Il prend également en charge les technologies ADSL2+ et VDSL2. Pas de Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi AC2100 (Wi-Fi 5), dual-band 2,4 GHz et 5 GHz, MU-MIMO et support de la norme de sécurité WPA3. La configuration Wi-Fi est simplifiée avec QR Code à scanner et Free permet d'étendre la connectivité via des répéteurs.



Ce répéteur Wi-Fi dit intelligent est l'œuvre d'un développement au sein même de Free. Il détecte automatiquement la Freebox pour étendre le réseau et une intelligence artificielle aide - si souhaité - à gérer l'emplacement des répéteurs qui sont pourvus d'une LED de positionnement.



Avec Wi-Fi AC1200, MU-MIMO, dual-band 2,4 GHz et 5 GHz, le répéteur est comparé par Xavier Niel au Google Nest Wifi et fait ainsi allusion à un système de réseau Wi-Fi maillé (Mesh). Une nouvelle application Freebox Connect va en outre permettre de partager le Wi-Fi, mais plus encore de voir les appareils connectés et les débits consommés, définir des profils familiaux, filtrer des adresses MAC…

Compatible 4K HDR et Dolby Vision, Dolby Audio, DTS HD, Dolby Surround 5.1 et Dolby Atmos, le Player TV Pop avec Wi-Fi 11AC dispose de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est équipé d'un port Ethernet 1 Gbps, HDMI 2.1, USB 3 ou encore TNT DVB-T2 pour de futurs programmes TNT en 4K.



Ce Player TV Pop est l'occasion pour Free d'introduire une nouvelle interface TV baptisée OQEE. Plus de 220 chaînes sont incluses avec du direct, des recommandations, du replay pour certaines chaînes, le contrôle du direct, la mise en pause et start-over pour voir un programme depuis le début. Free annonce 100 heures incluses d'enregistrement des programmes.



La télécommande a été simplifiée et comprend des boutons pour un accès direct à des contenus comme Netflix et Amazon Prime Video. Sachant que Free poursuit ses partenariats avec de tels services, ainsi que Canal+ (le tout en option).

Un bouton Google Assistant est présent pour le Player TV Pop (Android TV) qui intègre Chromecast et permet de profiter d'applications avec Android 9.0.

En matière de contenus, et c'était attendu sans que l'on ne sache exactement sous quelle forme, Free capitalise sur ses droits de diffusion pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue 1 de football. Les abonnés pourront ainsi avoir accès à la totalité des buts, les meilleurs moments, des résumés et autres de la Ligue 1 Uber Eats avec ses 380 matchs.

Lors d'une consultation de contenus en cours, un abonné pourra recevoir en incrustation une alerte football pour par exemple un but à regarder. Optionnel et avec la possibilité de par exemple configurer une équipe favorite. Free promet un moyen moderne de profiter du football.



Fondateur et actionnaire principal de la maison-mère de Free, Xavier Niel vante une conception éco-responsable de la Freebox Pop qui consommerait 40 % d'énergie de moins que la Freebox Révolution et Freebox mini 4K, tout en étant cinq fois plus puissante (un processeur cinq fois plus rapide). Elle aurait une durée de vie minimum de dix ans.



Dans la même veine que ce souci de réduction de l'empreinte environnementale, l'abonné pourra prendre uniquement les équipements dont il a besoin (avec complément ultérieur sans surcoût si nécessire). Le prix triple play dit tout compris est lui de… 39,99 € par mois, avec l'habituelle promotion la première année à 29,99 € par mois. Free revient par ailleurs au sans engagement et se concentre ici sur l'essentiel qui a fait sa réputation.

* Jusqu'à 2,5 Gbps sur un port Ethernet, 1 Gbps sur deux ports Ethernet et 0,5 Gbps en Wi-Fi."

Et pour rappel Free propose des formules variées allant de 9,99 € pour la Freebox Crystal (pendant 12 mois puis 24,99€), à 14,99 € pour la Freebox Mini 4K (pendant 12 mois puis 34,99€), à 19,99 € pour la Revolution (pendant 12 mois puis 44,99€), à 49,99€ pour la Freebox Delta. Signalons également son offre box 4G+ à 29,99 € par mois si vous n'êtes pas éligible à l'ADSL ou à la fibre.