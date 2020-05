French Days AliExpress : des PC portables, aspirateurs robots, mais aussi des casques Bluetooth en promotion !

Les French Days sont aussi sur AliExpress, et vous pourrez notamment retrouver de très bonne promotion comme le Honor Magicbook 2019 au prix réduit de 608 € !!

Le bon plan du jour concerne les French Days sur la plateforme d'e-commerce AliExpress. Pour rappel, cette opération promotionnelle vient de l'initiative des cybermarchands français comme Cdiscount, Boulanger, Fnac, Rue du Commerce, dans le but de concurrencer les Black Frienday et Cyber Monday. Les French Days ont commencé depuis le 27 mai 2020 7 heures, et se termineront le 2 juin 2020 7h.

Il est à noter que vous pourrez retrouver deux codes promotionnels supplémentaires sur AliExpress :

7 € offert dès 50 € d'achat avec le code 2020FD7

10 € offert dès 100 € d'achat avec le code 2020FD10

Ces deux coupons sont disponibles jusqu'au 1er juin 2020, 9 heures.

Vous retrouverez l'ensemble des offres sur la page dédiée.

Ci-dessous notre sélection de produits high-tech en promotion :

PC portables

Audio

Aspirateur

Stockage

