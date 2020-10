Des French Days d'automne jugés moroses

Ils sont souvent présentés comme le Black Friday à la française, les French Days sont une opération commerciale qui se déroule - à la base - sur plusieurs jours et en ligne à l'initiative d'acteurs français du e-commerce (Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé).

Les French Days ont généralement une édition printanière et automnale pour proposer des offres promotionnelles sur des sélections de produits. De plus en plus, ils s'étendent aux enseignes physiques, tandis que divers acteurs et autres codes promo viennent se greffer.

Pour la 6e édition des French Days qui a eu lieu du 25 au 29 septembre dernier, Foxintelligence la place sous le signe de la morosité.

D'après une étude de ce spécialiste de l'e-commerce, la hausse des ventes en ligne lors de la dernière édition automnale des French Days n'a été que de +6 % par rapport aux 30 jours précédant l'événement. Elle avait été de +12 % pour les French Days de printemps, tout en étant sans commune mesure avec ce qui se produit pour la semaine du Black Friday et Cyber Monday du géant Amazon.

À souligner cependant que l'analyse des French Days par Foxintelligence ne prend pas en compte les ventes lors des 28 et 29 septembre.

Parmi, les acteurs de l'e-commerce qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, Cdiscount est distingué avec une part de marché en hausse de 2,5 points et se positionne à la deuxième place des enseignes préférées des Français, derrière Amazon qui ne participe pas aux French Days.

Pendant les French Days d'automne 2020, Foxintelligence note que la PS5 et les AirPods Pro ont été les deux produits préférés des Français. Pour le cas de la PS5 en précommande… l'événement des French Days en lui-même n'a toutefois pas grand-chose à voir.