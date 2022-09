French Days : les supers deals chez Cdiscount sur le high-tech, les jouets, la téléphonie ...

Les French Days ont été créés en 2017 pour concurrencer le Black Friday. Ils durent généralement 5 jours. Pendant ce laps de temps, beaucoup de sites proposent d'énormes réductions et Cdiscount ne manque pas à l'appel. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site de Cdiscount.

Pour cette édition, les French Days commencent le 23 septembre et finissent donc le 27 ! Pour l'occasion Cdiscount propose quatre bons de réduction et de belles promotions :

-25 € dès 299 € avec le code 25DES299

-35 € dès 299 € avec le code 35DES299 pour les membres CDAV

-50 € dès 499 € avec le code 50DES499

-60 € dès 499 € avec le code 3560DES499 pour les membres CDAV



Petit rappel, être membre du CDAV vous permet de profiter de la livraison express gratuite et sur mesure, des cashback, des bons de réduction, des remises exclusives, un service client dédié et aussi la possibilité de partager son abonnement. Vous avez la possibilité de profiter pendant 6 jours gratuitement et ensuite de payer l'abonnement Cdiscount à volonté à 29 € par an, Idéal pour profiter des French Days.



Voici une sélection de quelques bons plans à ne pas rater pendant les French Days de Cdiscount :

Catégorie

Smartphone

PC Portable

Écran PC

TV

Accessoire informatique

Montre connectée

Maison

Trottinette électrique

Vélo électrique



N'hésitez pas a aller voir nos autres bons plans comme French Days, quels sont les produits les plus attendus par les Français ou encore la chute du prix sur le clavier Razer Huntsman V2 qui passe sous la barre des 80 €, mais aussi...