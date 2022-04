Les French Days sont de retour !

Les French Days seront prochainement de retour avec la promesse de toujours plus de participants et de réductions.

Les French Days, le black Friday à la Française, seront prochainement de retour avec à la clé des milliers d'offres dans les boutiques physiques, mais également très largement en ligne auprès de centaines de sites d'e-commerce.

Le site officiel des French Days a récemment confirmé les dates de cette édition 2022 qui se tiendra donc à compter du mercredi 4 mai 2022 jusqu'au lundi 9 mai 2022.

Contrairement à l'année passée qui a vu les dates chamboulées au dernier moment suite aux différents confinements, il y a peu de chances que les lignes bougent cette année.

Lancée par les grandes enseignes Françaises pour contrer le Black Friday, les French Days sont de plus en plus suivies par les boutiques, et s'installent également de plus en plus en ligne. Parmi les enseignes à l'origine du concept, on retrouve Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, La Redoute...

Cela n'empêchera pas Amazon de profiter de l'occasion pour proposer des offres...

Reste que l'initiative conserve un impact limité comparé au Black Friday même s'il gagne en ampleur un peu plus chaque année. Attention toutefois, l'opération n'a pas d'encadrement légal aussi strict que lors des soldes, il convient donc de faire attention aux promotions qui n'en sont pas vraiment...

Pour éviter les arnaques et mettre la main sur les vraies bonnes affaires, nous ne manquerons pas de vous partager des publications dédiées aux offres du jour pendant l'événement.

En attendant, vous pouvez toujours retrouver les meilleures offres sur les smartphones, PC, accessoires, casques, clés USB et réfrigérateurs sur notre résumé des bons plans de la semaine.