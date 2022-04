Aujourd'hui, nous mettons en avant le très bon écran PC Mi 2K Gaming Monitor 27" qui profite d'une énorme réduction sur le site de la Fnac et sur Darty.

Il est doté d'une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels, une luminosité de 400 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Il affiche aussi un taux de rafraichissement de 165 Hz, idéal pour les gamers. Son taux de réponse est aussi admirable avec 1 ms en 165 Hz et 2 ms quand il est à 144 Hz.

Le Mi 2K Gaming Monitor est donc clairement bien destiné aux joueurs, mais aussi aux photographes, vidéastes, etc. Il propose 16,7 millions de couleurs, couvrant 95 % de l’échantillon DCI-P3 et 100 % de l’échantillon sRGB. De plus, il prend en charge la technologie VESA DisplayHDR 400. Pour finir, l'écran intègre un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux USB 3.0 et une sortie audio.

L'écran PC Mi 2K Gaming Monitor 27" est au prix de 300 € au lieu de 500 € avec l'ODR de 100 € sur le site de la Fnac et sur Darty.



