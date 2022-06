Chute du prix du Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ mais sur des smartphones, claviers, casques, etc.

Aujourd'hui, sur AliExpress, mettons en avant le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ qui bénéficie d'une belle réduction.

Le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 360 Hz. Nous notons la présence d'une caméra logée dans la dalle de 16 MP. Le mobile intègre le SoC MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et avec 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, le Redmi Note 11 Pro est équipé de quatre objectifs, dont un de 108 mégapixels, un de 8 MP et deux de 2 MP. Et enfin, le Redmi Note 11 Pro est pourvu d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire de 120 W, qui recharge totalement le mobile en 30 minutes.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 8+128 Go est au prix réduit de 285 € avec le code de réduction SD6FR14. La version 8+128 Go est au prix de 315 € et la version 8+256 Go à 340 € toujours avec le même code !



De plus, vous pouvez profiter jusqu'au 13 juin des Fresh Innovations avec une série de bons plans sur les smartphones et sur les accessoires. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée.

Voici notre sélection de bons plans sur les Fresh Innovations sur AliExpress :

