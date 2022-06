Cinq offres de folie avec le Google Pixel 6, les deux Logitech G435 et G402, les JBL Live Free et le dreame T30

Commençons ce top 5 avec la souris Logitech G402 Hyperion qui profite d'une très belle promotion sur le site de Cdiscount.

La souris est dotée d'un capteur optique qui propose 4 modes de sensibilité différents de 250 ppp à 4000 ppp que l'on peut modifier en un clic adaptant en temps réel sa façon de jouer. De plus, la Logitech G402 est pourvue de 8 boutons programmables grâce au logiciel de Logitech. Elle a un poids de 144 grammes et affiche un profil de droitier avec une bonne ergonomie. Les matériaux légers associés au revêtement en caoutchouc garantissent des sessions de jeu prolongées.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 25 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite depuis le site de Cdiscount.



Passons maintenant au casque sans fil Logitech G435 LIGHSPEED qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Le casque est léger et ne pèse que 165 g, le rendant confortable lors de vos longues sessions de jeu grâce aussi à ses oreillettes à mémoire de forme. De plus, vous profiterez de 18 heures d'autonomie et la technologie LIGHSPEED permet une connexion sans fil optimum. Pour finir, il est équipé d'écouteurs de 40 mm compatibles Dolby Atmos et Windows Sonic pour une expérience de jeux surround.

Sur Amazon, le casque Logitech G435 LIGHTSPEED est au prix de 393 € au lieu de 80 € avec le code AFFAIRE10 et la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs JBL LIVE FREE NC+ qui profite de 53 % de réduction chez Rakuten.

Vous pourrez profiter de la technologie de réduction de bruit active avec la fonction Talk Thru et Ambient Aware permettant de simplifier la communication sans avoir à les enlever. Côté autonomie, vous avez la possibilité d'écouter votre musique pendant 21 heures sans coupure avec 7 heures par écouteurs plus 14 h avec le boitier.

Les écouteurs sont étanches à l'eau et permettent l'immersion dans l'eau. Pour finir, les écouteurs sont fournis avec trois tailles d'embouts différents et deux manchons en gel.

Sur Rakuten, les écouteurs JBL LIVE FREE NC+ sont au prix de 60 € au lieu de 149,99 € avec le code RAKUTEN10.





Passons à l’aspirateur balai Dreame T30 est également en promotion sur le site de Rakuten.

Ce dernier est doté d'un écran OLED qui permet d’afficher une multitude d’informations comme le niveau d’aspiration ou l’état de la batterie. De plus, l'aspirateur dispose de 4 modes différents : éco, médium, turbo et auto. Il permet aussi de régler intelligemment son aspiration en fonction de la saleté et du type de sol.

L’aspirateur dispose d'une très bonne puissance d’aspiration allant jusqu’à 190 AW. Le Dreame T30 est accompagné d'un pack d’accessoires complet permettant un nettoyage sur tout type de sol. Les filtres, le bac à poussière et les brosses sont démontables et facilement nettoyables. De plus, il possède un réservoir à poussières de 600 ml. Pour finir, le Dreame T30 intègre une batterie de 2900 mAh offrant 90 minutes d'utilisation continue en mode éco.

Sur Rakuten, l’aspirateur robot Dreame T30 est au prix ultra réduit de 309 € au lieu de 459 € avec le code RAKUTEN20 et la livraison gratuite.



Finissons avec le smartphone Google Pixel 6 qui est aussi le dernier du top 5 à profiter d'un rabais chez Rakuten.

Le mobile est équipé d’un écran de 6,4" OLED FHD+ pour définition 1080 x 2400 pixels et un rafraichissement de 120 Hz. Nous notons aussi la présence dans l'écran d'un capteur photo de 8 MP. Il embarque le SoC Google Tensor avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Pour faire de la photo, un capteur principal de 50 MP intègre le smartphone accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm. Pour finir, le mobile est doté d'une batterie de 4614 mAh qui permet une journée d’autonomie.

Sur Rakuten, le smartphone Google Pixel 6 128 Go est au prix de 480 € au lieu de 649 € avec le code RAKUTEN20 et la livraison gratuite.



